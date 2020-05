Kevin Hart heeft zondag op Instagram bekendgemaakt dat zijn vierde kind een meisje wordt. In maart werd bekend dat de vrouw van de komiek en acteur zwanger is van hun tweede kind samen.

"We zijn dolenthousiast over de komst van ons meisje", aldus Hart. "God is ongelooflijk."

Het is niet bekend wanneer Eniko Hart is uitgerekend. In maart liet ze weten dat ze het kind "snel" verwachtte.

Hart en zijn vrouw Eniko zijn al ouders van zoon Kenzo, die in 2017 werd geboren. Hart heeft ook een vijftienjarige dochter en een twaalfjarige zoon uit een eerder huwelijk.

Kevin Hart kondigt aan dat zijn vierde kind een meisje wordt (Foto:Instagram/Kevin Hart)