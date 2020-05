Het is Moederdag en hoewel dat dit jaar onder iets andere omstandigheden wordt gevierd dan gebruikelijk, houdt dat de meeste BN'ers niet tegen om hun moeders in het zonnetje te zetten.

Zo kreeg Nicolette van Dam ontbijt op bed. "We hebben het alle drie zo mega getroffen met onze Nic", schrijft haar man Bas Smit. "Het is niet moeilijk om het leuk te hebben als je de wind in de rug hebt, maar de echte toppers komen naar boven bij tegenwind. Nic is zo’n ongelooflijke topper, zij gaat zelfs voorop in de storm."

Nicolette krijgt ontbijt op bed. (Foto: Instagram/Bas Smit)

Monique Westenberg werd ook getrakteerd op een lekker ontbijtje. André Hazes moest daarentegen aan de proteïne, om fit te blijven. "Verschil in ontbijt", schreef de zanger bij de foto, waarna hij er een sip kijkende emoticon aan toevoegde.

Monique Westenberg aan het ontbijt. (Foto: Instagram/André Hazes)

Wendy van Dijk hoeft alleen maar even bij de buurvrouw op visite. "Mijn liefste mama! We wonen naast elkaar dus houden elkaar goed in de gaten", schrijft de presentatrice onder een foto van haar moeder en zichzelf. "Ik ben ongelooflijk trots op je. Hoe jij met je 76 jaar nog zo vol in het leven staat, en fitter dan ooit! We gaan samen genieten vandaag. Van elkaar en de kids."

Wendy van Dijk met haar moeder. (Foto: Instagram/Wendy van Dijk)

Birgit Schuurman weet het zeker: "Ik heb ECHT DE ALLERLIEFSTE MAMA VAN DE WERELD!" Op haar Instagram laat ze weten dat dit eigenlijk voor haar hele gezin geldt.

Birgit Schuurman met haar moeder. (Foto: Instagram/Birgit Schuurman)

Maar dat is presentatrice en actrice Tanja Jess niet met Schuurman eens: "Ik lees allemaal berichten waarin mensen zeggen dat ze die liefste moeder hebben, maar dat kan helemaal niet, want dat is de mijne!"

Tanja Jess omhelst haar moeder. (Foto: Instagram/Tanja Jess)

Gordon kan Moederdag niet meer met zijn moeder doorbrengen. Daarom staat hij op Instagram bij haar stil. Ook is hij blij met zijn 'bonusmama' Tineke de Nooij. "Mijn echte mama is er niet meer maar mijn bonusmama is nog springlevend! Fijne Moederdag allemaal!"

Gordon met Tineke de Nooij. (Foto: Instagram/Gordon)

Ook Shelley Vol van OG3NE denkt aan haar overleden moeder. Ze blikt terug op "de meest speciale en tevens laatste Moederdag", die ze in 2017 met haar moeder en zusjes vierde in Kiev, toen de zangeressen daar waren voor het Eurovisiesongfestival.

Shelley Vol en haar moeder. (Foto: Instagram/Shelley Vol)

Hoe erg Nick Schilder ook zijn best heeft gedaan voor zijn vrouw, hij moet het naar eigen zeggen "afleggen tegen die meedogenloze knutselwerkjes en gedichtjes".