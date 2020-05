Good Morning Britain-presentator Piers Morgan liet zich in het verleden regelmatig behoorlijk kritisch uit over prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. In The Sunday Times gaf hij echter toe dat hij daarmee "waarschijnlijk te ver is gegaan".

De 55-jarige Morgan uitte eerder bijvoorbeeld kritiek op de hertogin van Sussex vanwege haar relatie met haar familieleden. Maar ook nadat zij en prins Harry afstand van hun titels hadden gedaan, bleef de presentator kritiek uiten.

"Mensen zeggen dat ik te kritisch ben op Meghan Markle, maar ze dumpte haar familie, haar vader en het merendeel van haar oude vrienden. Ze haalde Harry en William uit elkaar en heeft Harry nu gescheiden van de koninklijke familie", zei Morgan toen.

De presentator staat nog wel achter zijn woorden. "Ben ik te ver gegaan? Waarschijnlijk. Denk ik dat dit zal bepalen hoe ik in de toekomst over hen praat? Absoluut", aldus de presentator. Ook zei hij dat het als columnist "niet handig is om dingen te persoonlijk te maken".