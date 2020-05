Luxemburg heeft een nieuwe troonopvolger. Om 5.13 uur in de nacht van zaterdag op zondag hebben erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie een zoon gekregen. De jongen heet Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, meldt het Luxemburgse hof op Instagram.

Het kind weegt 3.190 gram weegt en is 50 centimeter lang. Moeder en zoon maken het goed.

Vorig jaar kondigde het hof aan dat Stéphanie in verwachting van haar eerste kind was en dat ze in mei was uitgerekend. De precieze datum werd niet vermeld.

Stéphanie vertoonde zich in maart voor het laatst in het openbaar. Ze bezocht toen een museum.