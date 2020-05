Voetbalster Alex Morgan is afgelopen donderdag bevallen van een dochter. Het meisje heet Charlie Elena, schrijft de Amerikaanse sterspits zaterdag op Twitter.

"Om 11.30 uur op 7 mei en met een gewicht van 3,74 kilo, maakte Charlie Elena Carrasco haar grote entree in de wereld", schrijft Morgan, die oorspronkelijk was uitgerekend in april. "Ze liet ons langer wachten dan we hadden gedacht, maar ik had kunnen weten dat ze het alleen op haar eigen manier zou doen."

Morgan won twee keer op rij de wereldtitel met het Amerikaanse damesteam. Ze speelt bij Orlando Pride en werd in 2017 verhuurd aan Olympique Lyon, waarmee ze de titel van de Champions League pakte. De spits is sinds 2014 getrouwd met de Amerikaanse voetballer Servanda Carrasco.