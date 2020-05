Kim Kardashian heeft de camera gekocht waarmee een trouwfotograaf in 1978 de foto's van het huwelijk van haar ouders Kris Jenner en Robert Kardashian maakte. De realitypersoonlijkheid noemt de camera en een aantal niet eerder door haar moeder geziene trouwfoto's op Instagram een vervroegd moederdagcadeau.

"Ik was heel blij toen ik de trouwfotograaf terugvond. Ze had de foto's nooit eerder in haar bezit, dus toen ze ze zag leverde dat veel tranen van geluk op", aldus Kardashian over haar moeders reactie op het ontvangen van het vervroegde moederdagcadeau.

Het was Kardashian naar eigen zeggen niet gelukt om langer te wachten met het geven van het cadeau. Ze deelde ook een foto van haar moeder in bikini, vlak nadat die haar zoon Rob ter wereld had gebracht. "Major Goals", is Kardashian vol bewondering over het figuur van Jenner.

Kardashian zegt dat ze van sentimentele cadeaus houdt. In november huurde de realityster ter gelegenheid van Jenners 64e verjaardag voor een dag het huis af waar haar moeder haar en haar broers en zussen heeft grootgebracht.

Een van de huwelijksfoto's die Kim Kardashian als vervroegd moederdagcadeau voor Kris Jenner heeft gekocht. (Foto: Instagram/Kim Kardashian)