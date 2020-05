Josh Homme heeft een contactverbod aangevraagd voor zijn vrouw, Brody Dalle-Homme. De zanger van rockband Queens of the Stone Age zou bang zijn dat zijn echtgenote er met valse beschuldigingen voor zou willen zorgen dat hij gearresteerd wordt vanwege het schenden van zijn eigen contactverbod, meldt TMZ zaterdag op basis van rechtbankdocumenten.

In de documenten is te lezen dat Dalle-Homme volgens haar echtgenoot expres komt opdraven bij evenementen die hij bijwoont, in de hoop dat het contactverbod dat ze succesvol aanvroeg voor de zanger tot diens arrestatie leidt.

Zo zou zijn echtgenote tijdens een paardrijles van Homme met hun dochter video-opnames hebben gemaakt en via haar advocaat hebben gedreigd de politie te bellen als hij niet meteen zou vertrekken.

Volgens Homme zou zijn vrouw hem tijdens hun huwelijk minstens zeven keer in het gezicht geslagen hebben en met een strijkijzer gegooid hebben. Ze zou daarover hebben gepocht tegenover vrienden en bekenden.

In november werd bekend dat de 46-jarige Homme en de 41-jarige Dalle-Homme na twaalf jaar huwelijk uit elkaar gingen. De vrouw van de zanger vroeg in december de scheiding aan en kreeg diezelfde maand een contactverbod voor Homme, omdat hij haar in dronken toestand een kopstoot gegeven zou hebben.