Carolien Spoor gebruikt sociale media om moeders bij wie de eerste periode na de bevalling minder soepel verloopt te steunen. De actrice vindt het belangrijk om te laten weten dat er na de geboorte van een kind niet altijd sprake is van een roze wolk en wil een tegengeluid laten horen, vertelt ze zaterdag in Vrouw.

"Natuurlijk laat ik mooie plaatjes zien, maar ik probeer ook te laten merken dat het allemaal niet zo perfect is", aldus Spoor, die in januari moeder werd van haar tweede zoon. "Daarmee probeer ik andere moeders een hart onder de riem te steken."

Spoor, die in 2019 liet weten dat ze het onprettig vindt om in het openbaar borstvoeding te geven, zegt haar sociale media ook te gebruiken om het taboe daarop te doorbreken. "Ik plaats bewust foto's waarop ik mijn borst niet helemaal afdek, om te laten zien dat het niet iets is om je voor te schamen."

In januari werd Spoor moeder van haar tweede zoon Elias, het jongere broertje van de tweejarige Otis. Beide kinderen kreeg de 32-jarige actrice met acteur en regisseur Jon Karthaus, met wie ze sinds 2016 getrouwd is.