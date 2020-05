Als je moeder hetzelfde werk doet als jij, win je dan constant advies bij haar in? En vraag je als nieuwbakken ouder bij elke stap aan je eigen moeder of je het wel goed doet? NU.nl sprak voor Moederdag met presentatrice Shelly Sterk en musicalactrice Romy Monteiro.

Shelly Sterk (29) beviel in 2019 van zoontje Jake en bevindt zich nog altijd op een roze wolk. "Het moederschap is nog veel meer dan ik had verwacht. Het zwanger zijn vond ik heel spannend en ik kon het me toen nog niet voorstellen hoe het zou zijn om een kind te hebben. Dat gevoel was weg zodra hij op mijn borst lag; het was voor mij echt liefde op het eerste gezicht", vertelt ze.

"Het klinkt vast heel cheesy, maar Jake is echt mijn kleine beste vriendje en we zijn de hele dag samen aan het lachen. We hebben zoveel plezier." Ze geniet dan ook met volle teugen van de tijd die ze nu thuis met haar gezin doorbrengt. "Ik heb wel weer zin om aan het werk te gaan, maar ik zal zeker met weemoed terugkijken naar deze periode waarin we met z'n drietjes thuis zaten. Dat is natuurlijk heel uniek."

'Ik zou misschien wat minder beschermend dan mijn ouders zijn'

Dat ze haar eigen moeder momenteel niet kan zien valt Sterk wel zwaar. "We zien eigenlijk bijna niemand nu. Dat is zeker voor de oma's die Jake nu niet kunnen zien niet leuk. Hij groeit zo snel en dat missen ze nu deels. Gelukkig kunnen we veel facetimen."

Veel advies over het moederschap wint ze bij haar eigen moeder echter niet in. "Ik ben echt irritant eigenwijs dus ik wil alles altijd eerst zelf uitzoeken. Ik spreek haar wel elke dag meerdere keren en ze is ook heel betrokken als oma, maar ik bel haar niet op om te vragen hoe ik iets met een hapje moet doen."

Hoewel Sterk thuis niets tekort kwam, pakt ze de opvoeding van Jake wel op haar eigen manier aan. "Mijn ouders hebben mij heel liefdevol opgevoed dus dat zou ik mijn kind zeker ook willen geven. Misschien zou ik zelf net wat minder beschermend zijn en het iets meer loslaten. Maar dat zeg ik nu stoer, wie weet hoe ik er over een paar jaar over denk."

Voor haar eerste Moederdag als moeder heeft Sterk één eis. "Ik verwacht natuurlijk wel een ontbijtje op bed", lacht ze.

'Ik laat haar meteen weten hoe een auditie ging'

Zangeres en presentatrice Romy Monteiro en haar moeder Antje Monteiro hebben een hechte band, zo zegt de 27-jarige die onder andere een hoofdrol speelde in de musical The Bodyguard. "Ik vergelijk de band met mijn moeder altijd een beetje met de Gilmore Girls", aldus Monteiro.



Ondanks het feit dat Monteiro zelf nog geen kinderen heeft, hoopt ze naar eigen zeggen wel net zo'n ouder te worden als haar moeder voor haar is. "Mijn moeder zet haar kinderen altijd op de eerste plaats. De liefde die zij voor mij heeft, zo moet het voor mijn gevoel gewoon zijn."



Naast een hechte band op persoonlijk vlak, hebben de twee vrouwen ook een sterke band op zakelijk gebied. Monteiro treedt qua carrière in de voetsporen van haar moeder en daar praten ze dan ook graag samen over. "Ik kan altijd bij mijn moeder terecht voor advies. Als ik bijvoorbeeld een auditie heb gedaan laat ik haar direct weten hoe het ging."