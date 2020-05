Brian May is in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij zijn bilspier scheurde tijdens het tuinieren. De gitarist van de Britse rockband Queen zal een tijdje niet kunnen lopen, meldt hij donderdag via Instagram.

"Ik ben erin geslaagd om mijn gluteus maximus af te scheuren tijdens een moment van al te enthousiast tuinieren", aldus de 72-jarige May. Uit de toelichting van de Queen-gitarist wordt niet duidelijk of hij zich nog in het ziekenhuis bevindt, aangezien hij zegt dat de foto en het filmpje vanuit het ziekenhuis "enkele dagen geleden" zijn gemaakt.

May vraagt zijn volgers om hem geen tekenen van steun te sturen. "Ik heb alleen een tijdje herstellende stilte nodig."

In 2016 moest May een tournee van Queen afbreken vanwege een niet nader door hem gespecificeerde ziekte. Vanwege de coronapandemie heeft de rockband de komende periode geen optredens gepland staan.

Brian May geeft toelichting over zijn bilblessure (Bron: Instagram/Brian May)