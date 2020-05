Boef heeft in de afgelopen jaren geleerd dat negativiteit een businessmodel is. De rapper houdt zich daarom vast aan het imago dat nu aan hem kleeft, ook al zegt hij zelf anders in elkaar te zitten. Dat vertelt hij vrijdag in een interview met Trouw.

"Als ik kon kiezen tussen het negatieve beeld dat mensen van mij hebben, of een reputatie als knuffel-Algerijn, had ik liever dat laatste", geeft de rapper toe. "Maar heel eerlijk: dat verkoopt minder."

Boef laat zich in de Videoland-documentaire Gewoon Boef van een intiemere kant zien en is ook tegenover Trouw openhartig. Hij vertelt over zijn jeugd bij pleegouders, die van plek naar plek verhuisden en later van elkaar scheidden. De artiest viel tussen de wal en het schip en kwam later in de criminaliteit terecht. Hiphop werd een uitlaatklep.

Inmiddels is Boef niet alleen een van de populairste Nederlandse artiesten, maar heeft hij ook een negatief imago om zich heen hangen. Door de nieuwjaarsnacht van 2018 bijvoorbeeld, toen hij een lift kreeg van drie vrouwen en hen op Snapchat vanwege hun kleding uitmaakte voor 'kechs' (hoeren). "Dat was een hele domme opmerking van me", bekent de rapper. "Intussen merkte hij hoe de stroom aan negativiteit zijn imago ging beheersen.

"Media zijn ook gewoon een business", vertelt de artiest. "Net zoals ik mijn raps probeer te verkopen, moeten media clicks genereren. Vroeger vatte ik het persoonlijk op. Nu ben ik ouder en zie ik de realiteit in. Waarom zie je mensen vallen en bijna hun nek breken in homevideo's? Omdat we dan lachen. Wij genieten op de een of andere manier van andere mensen die falen, pijn hebben of door het stof gaan."

Boef zegt dat hij destructief gedrag niet wil verheerlijken en is kritisch op rappers die dat wel doen. "Ik wil straks kinderen, en ik wil niet dat zij gaan luisteren naar muziek die zegt dat ze een groot mes bij zich moeten hebben en iedereen moeten steken die ze tegenkomen op straat. Dat is ook niet waar de straat voor staat. We komen uit armoedige wijken. Veel jongens en meisjes zien geen uitweg en gaan daarom de criminaliteit in. Maar uiteindelijk moet het doel daarvan wel een betere toekomst zijn."