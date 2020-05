Prins Harry en Meghan Markle, die sinds enkele maanden in Los Angeles verblijven, hebben volgens Daily Mail inmiddels een vast verblijf gevonden. De prins en zijn vrouw hebben de voormalige woning van acteur en komiek Tyler Perry betrokken, weet de Britse krant donderdag te melden.

Het stel zou al sinds eind maart in de luxueuze villa wonen. Het is niet duidelijk of ze de woning huren, het huis hebben gekocht of dat ze er verblijven als gasten van de vijftigjarige Perry.

De woning was of is het eigendom van de Madea's Family Reunion-acteur, die het koppel vermoedelijk heeft leren kennen via Oprah Winfrey. Perry, in 2011 uitgeroepen tot rijkste man in de entertainmentindustrie, heeft het huis in 2004 laten bouwen.

De waarde van de villa wordt geschat op 18 miljoen dollar (ruim 16 miljoen euro). De villa heeft acht slaapkamers en twaalf badkamers en is goed beveiligd, meldt de Britse krant.

Eind vorig jaar kondigden de prins en de voormalige actrice aan afstand te doen van hun koninklijke verplichtingen en verhuisden ze naar Canada.

In maart werd duidelijk dat het koppel en hun zoon in Los Angeles wonen, waar Markle is opgegroeid. Ze zijn daar sinds hun verhuizing slechts enkele keren gezien.