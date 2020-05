Het leven van Duncan Laurence veranderde op 18 mei 2019 in één klap: hij won het Eurovisie Songfestival en heel de wereld wist ineens wie de zanger was. Op zijn eerste EP, Worlds on Fire, zingt hij over de liefde, zijn familie en vrienden en verdriet.

"Het afgelopen jaar stond mijn leven in vuur en vlam, na het winnen van het Songfestival is het zo hard gegaan en alles is veranderd. Dat is supertof, maar ook best wel heftig. Het afgelopen jaar heb ik echt gemerkt hoe belangrijk het is om een hechte bubbel om je heen te hebben, niet heel veel mensen, maar mensen van wie je zeker weet dat je op ze kan bouwen. Ik denk dat ik er wel achter ben gekomen wie mijn echte vrienden zijn en wie er echt belangrijk zijn", aldus de zanger in gesprek met NU.nl.

Op zijn EP, die op 13 mei uitkomt, staat het nummer Beautiful, waarvan de eerste zinnen gaan over hoe iedereen hem ziet en denkt te kennen, maar dat er eigenlijk maar een paar mensen zijn die hem echt kennen. "Je zou het kunnen interpreteren als een liefdesliedje, maar ik schreef het met mijn familie en vrienden in het achterhoofd. De mensen die mij door dik en dun kennen, letterlijk. Ik heb geleerd dat je kring beter hecht en klein kan zijn, want echter."

Nummers zijn zelf geproduceerd

De vijf nummers op de EP schreef de zanger met een team. De teksten kunnen worden geïnterpreteerd als een dagboek, want Laurence vertaalt het altijd naar zijn eigen gevoel. "Met het team praten we over dingen, komen er zinnetjes op en vervangen we woorden. Het is een gezamenlijk proces. Maar uiteindelijk ben ik degene die het gaat zingen en dus moet het voor mij gevoelsmatig wel kloppen. Ik geef er daarom altijd mijn eigen betekenis aan en moet volledig achter de teksten staan. Uiteindelijk is dus iedere tekst naar mij te vertalen."

Worlds on Fire is voor Laurence extra bijzonder doordat hij twee nummers, Yet en Beautiful niet alleen zelf schreef, maar ook mede produceerde. "Daar zie je echt wie ik ben, want ieder element in het nummer is door mijn vingers gegaan. Hier heb ik mijn stempel opgedrukt, dit is mijn muziek."

'Alles wat ik meemaak, verwerk ik door erover te zingen'

De EP bevat ook Arcade en Love don't Hate It, en werd grotendeels in LA gemaakt. Dat terwijl Laurence al een hele rits nummers had waar hij mee in theaters heeft gestaan en dus makkelijk uit kon kiezen. "Ik hou van die nummers en ik blijf ze ook zingen. Maar ik ben gaan nadenken over de stempel die ik wil achterlaten. Een plaat of een EP of een single uitbrengen doe je niet zomaar, daar moet een gedachte en een betekenis achter zitten. Worlds on Fire staat voor wie ik nu ben en wat ik heb meegemaakt."

In zijn liedjes gaat de artiest op zoek naar een randje; een element in het leven waar de meeste mensen zo aan voorbij zouden willen gaan, maar waar de zanger juist de nadruk op legt. "In Someone Else zing ik over weg kunnen duiken voor je emoties, maar dat je er dan mee wordt geconfronteerd als je thuiskomt. We herkennen het allemaal, maar je gaat er zo aan voorbij. Het is iets waar je later misschien niet eens meer aan denkt."

"Ik wil juist dat je eraan denkt en dat je erop kan dansen en dat gevoel op een nieuwe manier kan verwerken", vervolgt de zanger. "Op die manier gebruik ik mijn eigen liedjes ook: alles wat ik meemaak; verwerk ik door erover te zingen en te schrijven."