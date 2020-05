Lil' Kleine heeft Dubai dan toch verlaten, Gordon is blij en Arie Boomsma niet en Katja drinkt geen druppel. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Palmbomen, dure horloges, luxe maaltijden en een zwembad op het dak: Lil Kleine en zijn vriendin Jaimie Vaes zaten de afgelopen weken in Dubai en vermaakten zich kostelijk. Terwijl hier in Nederland de coronapaniek uitbrak, zaten de twee glunderend aan de rand van het zwembad met uitzicht op de stad.

Bezoekjes aan prachtige restaurants met enorme schalen vol luxe eten, iedere keer een andere grote auto en constant op je wenken bediend worden: voor Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, en zijn vriendin zag het leven in coronatijd er een stuk luxer uit dan de meeste mensen kunnen dromen.

Niets leek het stel naar Nederland te krijgen. Zij zaten veilig in hun bubbel en thuis voelde het allemaal niet helemaal lekker, dus waarom terugkomen? Wekenlang zagen we de overdadige luxe voorbij komen op Instagram en iedereen begon zich af te vragen of de rapper wel terug mocht komen. Natuurlijk, hartstikke leuk zo'n vakantie, maar na twee maanden wil je toch gewoon naar huis?

In eerste instantie liet het stel op geen enkele manier blijken dat er sprake zou zijn van een terugkeer en verzekerde ons zelfs dat ze gewoon terug konden komen maar niet wilden. Maar afgelopen week was daar ineens een heel ander plaatje. De rapper filmde hoe ze het vliegtuig in wandelden, de luxe daar door ging, en ze vervolgens in Nederland geland zijn.

Wat er veranderd is, is niet duidelijk. Is het de versoepeling van de maatregelen hier waardoor het toch een stuk aantrekkelijker werd terug te keren? Ging het geld er toch wel heel snel doorheen? Of misten Jaimie en Jorik hun eigen huis, vrienden en familie gewoon?

Jorik had eerder verteld zich enorme zorgen te maken over de gezondheid van zijn vader en dus moet het fijn zijn hem gewoon weer te kunnen zien. En even hangen op je eigen bank na zoveel weken afstand, moet toch ook genieten zijn.

Waarom zij wel en wij niet?

Schreven we vorige week al over een wanhopige Albert Verlinde, deze week was de beurt aan Gordon. De zanger liep moedeloos door de gangpaden van zijn eigen zaak en vertelde zijn volgers dat hij het verschrikkelijk vond dat al het harde werk van hem en zijn team nu mogelijk voor niets was geweest. Gordon wilde meer flexibiliteit en echt de deuren openen van zijn zaken in Blaricum en Amsterdam.

Woensdagavond kwam daar het verlossende woord: vanaf 1 juni mogen terrassen open en kan er met een klein aantal mensen in restaurants gegeten worden. Gordon is opgelucht en gaat meteen aan de slag om er voor te zorgen dat iedereen straks weer bij hem kan reserveren. Ook andere bekende Nederlanders met een café of een restaurant zijn blij, maar er is ook een hele groep die minder opgelucht is.

Arie Boomsma baalt. De sportschoolhouder maakt zich zogen over de fysieke gezondheid van mensen en wil niks liever dan dat ze weer kunnen sporten, maar voorlopig is daar nog geen sprake van. Onze minister-president kondigde aan dat sportscholen mogelijk pas vanaf 1 september weer open mogen en Arie snapt niet waarom.

"Het is fantastisch dat veel van die andere plekken vanaf 1 juni open gaan. Maar de gym hoort daarbij. Sportscholen spelen een onmisbare rol in de samenleving, sociaal, fysiek en mentaal. Het is bijna ironisch dat een regering waarin de VVD de grootste partij is, ondernemers de ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen ontzegt", aldus Arie op Instagram.

Ook artiesten zullen de komende tijd nog verlangend uitkijken naar een betere periode: voorlopig mogen we niet met meer dan dertig mensen naar een concert en later zal dat worden verhoogd naar honderd. Maar alle festivals en feestjes kunnen geen doorgang vinden zolang er geen vaccin is en dat lijkt voorlopig nog niet aan de orde.

Het blijft voor een hele hoop BN'ers voorlopig bij creatieve oplossingen dus. En hopen op een vaccin.

Ik lust het niet en ik wil het niet

Een paar weken geleden werd Katja Schuurman door een paparazzo gefotografeerd terwijl ze met twee flessen wijn in de hand de auto in stapte. Prima, op zich, maar het entertainmentblad dat de foto's plaatste maakte zich direct zorgen: Katja is immers zwanger en dan is alcohol niet bepaald aan te raden. Hield ze daar wel rekening mee?

Na alle verhalen over een dronken vlucht met KLM leefde die vraag bij meer mensen. Beau van Erven Dorens merkte deze week op dat Katja wel van een drankje houdt op z'n tijd en hoe moest dat nou nu terwijl ze zwanger was?

"Ik heb wel even een slokje geproefd, ik dacht: dat mag wel. Maar ik vind het ook echt niet lekker smaken. Dat is heel fijn dat mijn lichaam dat voor mij bepaalt. Het helpt wel", aldus Katja die de komende maanden dus prima zonder een glaasje wijn bij het eten kon.

Een dag later voelde ze zich echter genoodzaakt de boel recht te zetten: volgens de presentatrice werd haar uitspraak bij Beau zo verdraaid dat het lijkt alsof ze gezellig wat drankjes naar binnen tikt, terwijl dat absoluut niet het geval is.

"Uiteraard weet ik dat alcohol drinken slecht is, zeker tijdens de zwangerschap. Mijn uitspraak bij Beau wordt nu verdraaid. Ik wilde juist duidelijk maken dat ik mijn gezondheid heel serieus neem, zeker in deze situatie."

Geen druppel dus voor Katja en dat blijft zo tot de komst van haar kindje.