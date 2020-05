Boef zegt donderdag in gesprek met AD dat hij is veranderd sinds hij op Nieuwjaarsdag 2018 twee vrouwen die hem een lift gaven in een filmpje "kechs" noemde, een term voor losbandige meisjes die ook vertaald kan worden als 'hoeren'. De rapper vindt zichzelf sindsdien een voorbeeld voor de jeugd.

"Ik heb me ontwikkeld. Ik ben nu een voorbeeld voor de jeugd", aldus Boef, die voor zijn rapcarrière onder meer anderhalf jaar vastzat voor een overval. "Mijn manier van handelen, mijn doen, mijn muziek. Ik ben niet heilig, ik blijf Boef en zal het beeld van de straat blijven brengen, maar nooit geweld verheerlijken."

"Ouders zullen tegen hun kinderen hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt, maar ja, zeg tegen pubers 'je mag niet naar Boef luisteren', en wat doen ze? En je kunt moeilijk Spotify uitzetten."

Boef, een van meest gestreamde artiesten van Nederland, is twee jaar na het kechincident van mening dat hij excuses had moeten maken in plaats van tegen de kritiek op zijn uitspraak in te gaan. Hierdoor maakte hij alles groter, is de rapper van mening.

Ook collega-rapper Ali B sprak hem aan op zijn gedrag, vertelt Boef. "Wat ben jij een fokking sukkel, zei hij. Was niet gek dat hij dat zei. We zaten midden in een #metoo-discussie, wat ik helemaal niet doorhad, en dan komt er een jongen met een Arabische achtergrond die even vertelt dat vrouwen hoeren zijn."