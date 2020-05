Cara Delevingne en Ashley Benson hebben na bijna twee jaar een eind aan hun relatie gemaakt, melden bronnen aan People. Het 27-jarige model en de 30-jarige actrice zouden in april uit elkaar zijn gegaan.

De woordvoerders van Delevingne en Benson hebben nog niet gereageerd op vragen van Amerikaanse media. Het is dan ook nog niet bekend waarom ze hun relatie hebben beëindigd.

Het topmodel en de Pretty Little Liars-actrice kwamen in 2018 bij elkaar. In augustus vorig jaar gingen er geruchten dat de twee in Las Vegas met elkaar zijn getrouwd.

Naar verluidt waren onder anderen Charlize Theron, de Jonas Brothers en Sophie Turner bij de bruiloft aanwezig.