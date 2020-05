Lil' Kleine en zijn gezin zijn woensdag weer teruggevlogen naar Nederland. De rapper zat sinds eind maart vast in Dubai en kon vanwege de coronacrisis niet eerder terugkeren.

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, deelde woensdag in zijn Instagram Stories foto's en video's waaruit blijkt dat hij en zijn gezin naar Nederland zijn gevlogen.

Sholten, zijn vriendin Jaimie Vaes en zijn zoon Lío waren sinds maart op vakantie in Dubai. In die maand werd er echter een algehele lockdown van kracht.

Scholten kreeg aardig wat commentaar op zijn vakantie en Vaes riep iedereen op daarmee te stoppen.

Gedurende deze tijd bracht Lil' Kleine zijn nieuwe album Jongen Van De Straat uit. "Het is handig dat je in deze tijd zo veel online kunt doen en dat is ook wat mensen bij elkaar houdt", vertelde hij in gesprek met NU.nl.

"Dat is ook de reden dat we hebben besloten om het album niet uit te stellen. Misschien pakt het uiteindelijk zelfs positief uit en bereikt het nog meer mensen."

