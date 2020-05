Mensen met een contactberoep mogen van het kabinet vanaf maandag onder bepaalde voorwaarden weer aan de slag. Onder hen ook Henk Schiffmacher, die in Amsterdam zijn eigen tattooshop heeft.

"Maandag gaan we weer voorwaarts", vertelt Schiffmacher in gesprek met NU.nl.

De tatoeëerder zal zelf nog niet gelijk aan de slag kunnen, omdat hij 68 jaar is en in de risicogroep valt. "Maar de jonge garde zal goed verdeeld en goed beschermd aan de slag gaan. Ik denk dat maandag de geschiedenisboeken ingaat als T-day, de dag waarop we weer mogen tatoeëren."

Afgelopen week hebben Schiffmacher en zijn team al met de GGD overlegd. "Die gaven ons een ontzettend groot compliment, namelijk dat er in Nederland geen beroepsgroep is die zijn zaken al zo goed voor elkaar heeft als de tattoowereld. We zitten natuurlijk al boven op veilig werken en ziektebestrijding, dus met een extra mondkapje, wat meer afstand en ruimere afspraken, lukt het goed."

Schiffmacher heeft al wat aanvragen voor nieuwe tatoeages binnen. "Voor bijvoorbeeld een eerbetoon aan een opa en oma die aan corona overleden zijn. Die mensen proberen we snel te helpen."

