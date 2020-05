De man die twee maanden geleden is gearresteerd bij de woning van Ariana Grande heeft een contactverbod gekregen. De komende vijf jaar mag hij niet in de buurt van de zangeres of haar moeder komen, meldt TMZ.

De stalker werd in maart gearresteerd bij de woning van Grande en haar moeder, die de rechter om een contactverbod vroegen. De zangeres en haar moeder zouden gezegd hebben dat ze voor hun leven vrezen.

Door een bezorger achterna te lopen wist de man op het terrein te komen, waarna hij door de vuilnisbakken van de familie ging en vervolgens bij Grandes moeder aanklopte met een liefdesbrief voor haar dochter.

Als gevolg van het contactverbod moet de man de komende vijf jaar uit de buurt van de zangeres en haar moeder blijven. Dat betekent dat hij ook niet in de buurt van hun huis en hun auto's mag komen.