Abbey Hoes heeft dinsdag op Instagram haar relaas gedaan over een straatruzie de dag ervoor. De actrice zegt zich onveilig en kwetsbaar te voelen door een groep personen die haar naar eigen zeggen intimideerde na een bijna-aanrijding.

Hoes vertelt dat ze maandag, na een volgens haar wellicht bewuste bijna-aanrijding door een automobilist, samen met een vriendin in een ruzie zou zijn beland. Een groep jongens begon zich er volgens de actrice mee te bemoeien en te schelden. Hoes vertelt niet of zij of haar vriendin gewond zijn geraakt.

Volgens de actrice kreeg een omstander die de ruzie probeerde te sussen een klap, voordat de politie "vrij snel" arriveerde. "Ik voel me onveilig en kwetsbaar", aldus Hoes na het incident, dat ze betitelt als "geen seksuele intimidatie maar wel intimidatie".

In september 2019 sprak de 25-jarige Hoes zich uit over verschillende ervaringen met seksuele intimidatie. Volgens de actrice raadde de politie haar af om aangifte te doen, nadat een man haar in 2016 seksueel geïntimideerd en geslagen zou hebben.

Het relaas van Abbey Hoes op haar Instagram-pagina over de straatruzie van maandag. (Foto: Instagram/Abbey Hoes)