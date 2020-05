538-dj Igmar Felicia kwam er via sociale media achter dat hij een halfzus heeft, deelt de radiomaker dinsdag via Instagram.

"Het kostte me bloed, zweet en tranen om dit te delen. Maar ik had het idee dat ik dat moest doen na deze bijzondere week", schrijft de 29-jarige Felicia in het bericht.

Afgelopen woensdag opende de dj een opvallend privébericht. "Hoi, ik ben je zus", opende de vrouw het gesprek. "Nou ben ik met die ouwe van mij inmiddels wel wat gekke dingen gewend", schrijft Felicia.

Omdat hij zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen, reageerde hij op haar bericht. "We delen dezelfde vader, ik draag al jaren een foto van je bij me", vertelde de onbekende vrouw.

Ze stuurde vervolgens een foto van Felicia's vader met haar jongste kind. Hoewel de dj het moeilijk vond om dat te zien, besloot hij haar de volgende dag te laten weten dat hij het bijzonder vindt dat ze een foto van hem bij zich draagt. "Dan kijken we daarna wel weer verder", aldus de dj.

Felicia heeft niet bekendgemaakt wat daarna is gebeurd. Wel krijgt hij veel steunbetuigingen van bekende volgers. Onder anderen Domien Verschuren, Britt Dekker, Klaas van Kruistum en zijn ex-vriendin Fien Vermeulen reageerden bemoedigend op zijn bericht.