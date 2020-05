De beheerders van de nalatenschap van Michael Jackson hoeven muziekproducent Quincy Jones toch geen 9,4 miljoen dollar (ruim 8 miljoen euro) te betalen, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

In 2017 besloot een rechter nog dat Jones meer royalty's moest krijgen voor zijn bijdrage aan albums van Michael Jackson. Het gerechtshof in Californië oordeelt nu echter dat de rechter contracten niet goed heeft geïnterpreteerd. Als gevolg hiervan krijgt Jones het bedrag dus niet.

De rechter zou in de fout zijn gegaan door niet zelf de contracten te interpreteren, maar dat aan de juryleden over te laten. Uiteindelijk krijgt de producent 2,6 miljoen dollar toegewezen. Het gaat om onbetaalde licentiekosten van This Is It, andere kosten en rente.

Na de dood van Jackson zouden de beheerders van zijn erfenis grove fouten hebben gemaakt met de betaling van royalty's. Zo beweert Jones dat hij te weinig heeft gekregen voor zijn bijdrage aan nummers die zijn te horen in de film This Is It.

De muziekproducent, verantwoordelijk voor Jacksons succesvolle albums Off the Wall en Thriller, eiste 30 miljoen dollar in de zaak. Advocaten uit het kamp van Jackson meenden dat hij recht had op ongeveer 400.000 dollar.