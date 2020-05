Dj Tiësto en zijn vrouw Annika Backes verwachten binnenkort hun eerste kind, maakt de dj dinsdag via Instagram bekend.

Tijs Verwest, zoals dj Tiësto in echt heet, deelt een foto waarop is te zien dat hij zijn 28 jaar jongere vrouw tijdens een echoscopie via FaceTime bijstaat.

"In deze lastige tijden is dit de manier waarop ik mijn dochter voor het eerst zag, via FaceTime", schrijft hij erbij.

Begin 2015 ontmoette Verwest het Amerikaanse model Backes. In 2019 trouwden ze midden in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah. De dj schreef en produceerde het lied A Million Years voor Backes.

Dj Tiësto ziet de echo via FaceTime. (Foto: Instagram/Tiësto)