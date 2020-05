Miley Cyrus is halverwege maart begonnen met haar eigen Instagram-talkshow Bright Minded: Live with Miley. Om goed beslagen ten ijs ten komen, vroeg de zangeres talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres om advies, vertelt Cyrus aan Wall Street Journal Magazine.

"Ze gaf me een overzicht van alles wat ik niet had, inclusief een sidekick en dj", vertelde Cyrus. Dat resulteerde in een sidekick in de vorm van herdershond Emu en de opname van een jingle.

De zangeres kwam na een therapiesessie op het idee om een talkshow te starten. "Zoals veel mensen ervoer ik angst (door de coronacrisis, red.). Daarom belde ik mijn therapeut. Ik weet dat ik me in een unieke positie bevind. En om zijn diensten gratis te kunnen delen, startte ik met de talkshow."

Ze begon de online talkshow op 16 maart met een gesprek met haar therapeut Daniel Amen. Inmiddels zijn senator Elizabeth Warren, Demi Lovato, Selena Gomez, Reese Witherspoon, Elton John, Alicia Keys en Amy Schumer al te gast geweest.