Chloë Sevigny is op 45-jarige leeftijd voor het eerst moeder geworden. De actrice en haar vriend Sinisa Mackovic werden gefotografeerd in New York terwijl ze buiten liepen met hun eerstgeborene.

Een woordvoerder van de actrice heeft de geboorte van het kind bevestigd tegenover Page Six, maar verder geen details vrijgegeven. Sevigny heeft op Instagram nog niks geplaatst over de komst van de baby.

De Amerikaanse is inmiddels ruim een jaar samen met Mackovic, die werkzaam is als galeriehouder.

Sevigny brak in 1995 door met een rol in de film Kids en speelde vier jaar later in de film Boys Don't Cry, dat haar een Oscar-nominatie opleverde. Recentelijk was ze te zien in American Horror Story, Bloodline en Lizzie.