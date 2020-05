Elon Musk en Grimes zijn maandag de ouders geworden van een zoon. Het is het eerste gezamenlijke kind voor het stel.

"Mama en baby maken het goed", aldus Musk op Twitter, waarbij hij direct de naam van zijn zoon bekendmaakte: X Æ A-12 Musk.

Voor de 32-jarige Grimes is het haar eerste kind. Musk (48) heeft zes kinderen uit een vorig huwelijk. Zijn eerste zoon, Nevada, overleed in 2002 toen hij slechts tien weken oud was.

Grimes en Musk hebben twee jaar een relatie.