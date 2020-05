Scott Disick (36) is van plan de afkickkliniek waar hij enkele dagen verbleef aan te klagen. De realityster uit Keeping Up With the Kardashians beticht de kliniek ervan zonder toestemming foto's van hem te hebben gemaakt en verspreid.

De ex-vriend van Kourtney Kardashian checkte zichzelf eind april in bij een kliniek in Colorado. Waarvan hij moet afkicken is niet bekend, maar zijn advocaat heeft aan TMZ laten weten dat zijn verblijf in de kliniek onder meer te maken heeft met het verwerken van de dood van zijn ouders in 2013. Bronnen melden dat het gaat om een alcohol- en cocaïneverslaving.

Disick zou in zijn eentje in zijn huis in Los Angeles hebben gezeten tijdens de periode van sociale isolatie in de staat Californië. In de afgelopen weken is hij volgens zijn advocaat geconfronteerd met nog niet verwerkte trauma's en zou daarom zijn intrek hebben genomen in de kliniek.

Kort na het betreden van de kliniek werden op sociale media en aan entertainmentsites foto's verspreid van Disick. De foto's zouden genomen zijn door een medewerker. Inmiddels heeft hij de kliniek verlaten en bereidt hij een aanklacht tegen de kliniek voor.

Het is niet de eerste keer dat Disick, die met Kardashian drie kinderen heeft, zijn intrek nam in een verslavingskliniek; hij deed dat al drie keer eerder. Disick heeft nu een relatie met Sophia Richie (21).