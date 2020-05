Justin en Hailey Bieber stapten in 2018 met elkaar in het huwelijksbootje. Toch was dat twee jaar eerder helemaal niet zo vanzelfsprekend. Toen ging het stel uit elkaar omdat zich volgens de zanger veel "pijn voordeed" in hun relatie. Terugblikkend is het volgens Hailey Bieber beter dat ze destijds uit elkaar gingen.

"Vanaf het moment dat onze relatie eindigde - en niet op goede voet - was ik in principe alleen", vertelt Hailey Bieber in een gezamenlijke vlog. "Ik heb mezelf toen niet in een andere relatie gestort of andere dingen gedaan om mezelf af te leiden. Ik liet mezelf de emoties voelen die ik voelde. Het is verdrietig als je het gevoel hebt dat je iemand verliest van wie je echt, echt houdt en om wie je geeft."

Maar dat zorgde er wel voor dat, toen ze eindelijk weer bij elkaar kwamen, het 23-jarige model het gevoel had dat ze "genoeg had ervaren" en dat ze wist dat ze bij hem wilde zijn. Daarbij was de zanger volgens hun vrienden ook een stuk volwassener geworden in de tussentijd. "En je zat niet meer aan die fucked-up shit (drugs, red.), dus dat hielp."

De 26-jarige zanger vertelde zijn vrouw dat "ze veel vergeving nodig had gehad voor hem en vice versa". "We hadden allebei fouten gemaakt", aldus de artiest. Daar stemde het model mee in. "Ik denk dat vergeving het belangrijkste is. Je kiest voor een persoon, met alle fouten en alle foute beslissingen die bij deze persoon horen."