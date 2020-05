Zangeres Elly Jackson, beter bekend als La Roux, heeft ooit een excuusbrief aan Kanye West geschreven, omdat ze de rapper beledigd zou hebben. Ze deed dat op dringend verzoek van een gemeenschappelijke vriend, onthult ze in de podcast Slacker.

De 32-jarige zangeres werkte in het verleden in dezelfde studio als West en verbaasde zich over het gedrag van de superster. "Hij is een van die mensen die niet 100 procent normaal is. Je kunt met hem niet zomaar een gewoon gesprek voeren", zei ze destijds tegen een collega.

"Hij maakt er 24 uur per dag een show van. Zoiets zal ik nooit meer meemaken. Het was best raar."

Toen die woorden later via via bij West terechtkwamen, schoot dat de 42-jarige Amerikaan in het verkeerde keelgat. Van een gemeenschappelijke vriend kreeg La Roux dan ook het dringende verzoek om haar excuses aan te bieden.

De Britse, bekend van haar hit Bulletproof, vond het een "griezelige vraag", maar ging toch overstag om zo de lucht te kunnen klaren.

"Ik weet nog dat ik de mail schreef met een enorme grijns op mijn gezicht. Maar ik vind nog steeds dat ik niets verkeerds heb gezegd. Ik zag gewoon gedrag dat ik verontrustend vond."