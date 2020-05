Archie, de zoon van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, is woensdag een jaar oud geworden.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, het eerste kind van Harry en Markle, werd op maandag 6 mei 2019 om 5.26 uur (lokale tijd) geboren. De woensdag daarop stelden Markle en Harry hun zoon voor aan het publiek.

Het kind krijgt niet automatisch de titel prins. Koningin Elizabeth bepaalt of hij die titel krijgt. Wel is duidelijk dat de jongen zevende in de lijn van troonopvolging is.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Archie al op veel plekken op de wereld geweest. In de zomer van 2019 werd hij door zijn ouders meegenomen naar Zuid-Afrika. Eind vorig jaar kondigden Harry en Markle aan afstand te doen van hun koninklijke verplichtingen en verhuisden ze naar Canada.

In maart werd duidelijk dat het koppel en hun zoon in Los Angeles wonen, waar Markle opgroeide.