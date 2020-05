Gaby Blaaser heeft meer dan 300.000 volgers op Instagram, van wie een groot deel man is, maar de romantische berichten in haar inbox blijven uit. De influencer en actrice is het liefdesgeluk daarom elders gaan zoeken: ze leert achttien mannen kennen in De Bachelorette.

"Ik zou de berichten die ik op Instagram krijg niet romantisch noemen. Sowieso krijg ik er niet heel veel, maar als ik ze krijg, zijn ze eerder een beetje viezig. Berichten van types waar je ongemakkelijk van wordt", aldus Blaaser in gesprek met NU.nl.

De 33-jarige actrice werd gevraagd om als vrijgezel mee te doen aan het televisieprogramma De Bachelorette. Achttien mannen werden uitgekozen om haar in Zuid-Afrika het hof te maken. Iedere aflevering deelt Blaaser rozen uit om haar favorieten door te laten gaan naar een volgende ronde, met de hoop om aan het einde van de rit de ware te vinden.

Blaaser vond het concept ideaal. "Het kwam op precies het juiste moment in mijn leven. Het is nu twee jaar geleden dat mijn relatie eindigde en ik ben daar echt kapot van geweest. Inmiddels ben ik daaroverheen, loopt mijn leven fijn en ben ik blij met wie ik ben. Alleen me open durven stellen voor een man in mijn leven vond ik moeilijk. Dit was de meest romantische manier om weer te gaan daten en zo durfde ik er veel meer voor te gaan."

"Ik ben best een kluns met daten. Ik zou niet snel op iemand afstappen en na één date vind ik het vaak al te spannend worden en kap ik het af. Om me nu weer zo open te stellen en te kijken of ik misschien wel weer verliefd kon worden, was voor mij best wel een stap. Maar ik ben blij dat ik 'm genomen heb, want ik denk dat ik er alleen maar door gegroeid ben."

'Denk dat ik mooier mens ben geworden door De Bachelorette'

Blaaser is over het algemeen redelijk gesloten over haar persoonlijke leven en deelt zelden met de buitenwereld met wie ze aan het daten is. "Ze schrijven er dan wel over, soms klopt het en soms helemaal niet, maar ik heb de behoefte niet erop te reageren. Ik heb graag in de hand wat mensen wel en niet van mij zien of horen en dus is een realityserie dan best wel spannend. Maar ik ben tot nu toe heel blij met hoe het eruitzag en vind het eigenlijk ook wel leuk dat mensen me nu iets meer kunnen leren kennen."

Of haar zoektocht naar de liefde geslaagd is, wil Blaaser graag voor de serie bewaren, maar de opnames begin 2020 hebben haar goedgedaan. "Ik sta nu nog sterker in mijn schoenen en durf me nog meer open te stellen. Ik denk echt dat ik er een mooier mens van ben geworden. En het heeft me geleerd: laat je nooit vertellen dat je te groot droomt of dat iets niet mogelijk is. Je mag altijd dromen."

De Bachelorette is vanaf 20 mei te zien bij Videoland.