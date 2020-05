Boy George ontbrak met zijn band The Culture Club in 1985 op het historische benefietconcert Live Aid, omdat hij daar vanwege drugsgebruik lichamelijk niet toe in staat was.

"Ik was op dat moment chemisch bezig", onthult de 58-jarige zanger in de podcast Grounded with Louis Theroux. "Het was uiteindelijk maar goed ook dat ik niet op het podium stond, want daar was ik echt niet toe in staat."

George maakte eind 1984 deel uit van gelegenheidsformatie Band Aid, die een grote hit scoorde met Do They Know It's Christmas. Hij werd daarom ook gevraagd om zes maanden later tijdens Live Aid met zijn band op te treden in het Londense Wembley Stadium. Dit concert met tal van bekende artiesten werd gegeven om geld in te zamelen voor de bestrijding van hongersnood in Ethiopië.

"We werden inderdaad gevraagd, maar de hele band keek naar me en iedereen dacht: dit zal meer kwaad doen dan goed. Dus hebben we besloten om het niet doen", zegt George 35 jaar later.

De flamboyante zanger, die in de jaren tachtig met The Culture Club grote hits scoorde met Do You Really Want To Hurt Me, Karma Chameleon en later als soloartiest met Everything I Own, kampte in het verleden met een heroïneverslaving.