Gaby Blaaser kan haar werk momenteel niet doen zoals ze gewend is. De nieuwe projecten waaraan de influencer en actrice werkte, liggen momenteel stil. Ook vindt ze het niet gepast om veel op sociale media te plaatsen tijdens de coronacrisis. Dat zegt Blaaser maandag in gesprek met NU.nl.

"Ik denk daar echt wel over na. De laatste weken plaats ik maar weinig en mensen vragen me ook: 'Waar blijf je?' Maar ik vind het gewoon niet helemaal gepast om nu door te gaan alsof er niets aan de hand is. Ik heb getwijfeld of ik daar verantwoording voor moest afleggen tegenover mijn volgers, maar eigenlijk vind ik het gewoon heel logisch: nu even wat minder", aldus de 33-jarige Blaaser tegenover NU.nl.

Net als voor de rest van Nederland ligt het leven van de actrice grotendeels stil. Ze is van plan in de komende weken weer op veilige afstand te gaan sporten met een personal trainer, maar een bezoek aan een restaurant, de kapper of de nagelsalon zit er voorlopig niet in. "En ik mis dat echt wel hoor, van die alledaagse dingen. Ik was heel lekker bezig met sporten en ik heb wel doorgezet de laatste weken, maar het is toch anders zonder iemand naast je en gewichten van 120 kilo. Ik ben blij dat ik daar weer gewoon mee aan de slag kan nu."

"Maar mijn haar is inmiddels echt aan een kapper toe en mijn nagels kunnen wel wat liefde gebruiken. Ik heb van het weekend bij de bouwmarkt een dremel gekocht om ze te behandelen, een vriendin van mij had dat verzonnen en het werkte goed. Je moet toch wat, hè? En ik mis botox, dat is inmiddels ook al heel wat weken geleden en er ontstaan wat rimpeltjes", vertelt Blaaser.

De komende weken zal de influencer het op Instagram rustig aan blijven doen, al is ze van plan rond de release van De Bachelorette op 20 mei via Videoland wel meer te gaan plaatsen. "Daar staat al van alles voor klaar. Ik ben zo trots dat ik daaraan mee heb mogen doen en kan niet wachten om meer met mensen te mogen delen."