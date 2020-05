Mark Labrand is op 18 april vader geworden van een dochter. Zijn vrouw Stephanie beviel al na 27 weken van hun eerste kind Vida, vertelde de dj maandag op Radio 538.

Labrand zei dat zijn vrouw na 27 weken buikkramp kreeg en daarna met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht, zo'n drie maanden eerder dan de bedoeling is. De artsen dienden vervolgens medicatie toe, die moesten helpen om de longen van hun toen nog ongeboren dochter aan te sterken.

"De artsen hadden voor Stephanie één missie: houd je dochter nog 48 uur binnen. En dat heeft ze gedaan, op karakter en op moederinstinct", ging de radio-dj verder. "Twee dagen later werd onze krachtige en gezonde dochter geboren, op zaterdagavond 18 april."

Labrand vertelde dat het een lastige periode was, omdat hij zijn dochter steeds moest achterlaten in het ziekenhuis. "En dat opa en oma haar in deze coronatijd niet mogen aanraken of zien."

Inmiddels gaat het goed met hun dochter. "Ze is zo krachtig, alle testen en uitslagen zijn goed. We zijn vervuld met liefde. Soms een beetje bang, maar vooral trots."

Labrand trouwde in 2015

De 34-jarige radio-dj en zijn vrouw trouwden in 2015. Ze zijn al ruim tien jaar samen. Hij vroeg haar ten huwelijk in Zuid-Afrika en de trouwerij vond plaats op Ibiza.

Labrand is sinds 2008 werkzaam als radio-dj bij Radio 538. Momenteel is hij elke doordeweekse dag rond lunchtijd te horen. Daarnaast verschijnt hij geregeld als deskundige in Shownieuws op SBS6 en is hij de 'stationvoice' van Sky Radio.