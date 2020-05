De inbreker die vorige maand werd gearresteerd nadat hij door Eminem werd betrapt in diens woning, heeft het al langer op de rapper gemunt. TMZ weet te melden dat de 26-jarige man in 2019 ook al eens een inbraak deed in een huis waarvan hij dacht dat Eminem er woonde.

De man wist vorige maand langs de beveiliging van de rapper te glippen en een keukenraam in te gooien. Toen hij het huis betrad, ging er echter een alarm af waardoor Eminem wakker werd. De rapper trof de inbreker in zijn woonkamer aan. De beveiliging was inmiddels ter plaatse en de man werd ingerekend.

Nu blijkt dat de man in juni 2019 ook op zoek was naar Marshall Mathers, zoals Eminem echt heet. Uit een politieverslag in handen van TMZ blijkt dat de man eerst een ruit ingooide bij een woning in Rochester Hills in de staat Michigan. De eigenaar van het huis belde de politie, maar de man kwam pas terug toen de politie weer weg was. Hij zei dat hij met "zijn broer Marshall" wilde spreken.

Vervolgens klom hij over het hek van een nabijgelegen woning en belde aan met de vraag waar Eminem was. De bewoner liet hem weten dat de artiest niet meer in het huis woonde. De man liep weg, maar brak vervolgens in op de tweede verdieping. De politie vond hem later verstopt onder een bed en kreeg een celstraf van negentig dagen.

Ook kreeg hij een boete van 1400 dollar die hij niet betaalde, waardoor er een arrestatiebevel voor hem was uitgegaan. Na het incident vorige maand is de man weer opgepakt en zit hij vast in afwachting van zijn proces.