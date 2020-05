50 Cent is niet blij met hoe zijn oudste zoon volwassen is geworden. De rapper vindt dat zoon Marquise (22) te verwend is en dat hij verwacht dat alles voor hem wordt gedaan.

In gesprek met The Guardian gaat de 44-jarige Curtis Jackson, zoals de rapper echt heet, maandag in op een passage uit zijn eigen boek, waarin hij schrijft dat de band met zijn zoon niet meer te redden valt.

"Ik heb het zo lang geprobeerd met hem. Maar hij denkt dat hij aanspraak mag maken op alles. Het is doodeng om dat te zien bij iemand van wie je houdt. Hij heeft ondanks alles het gevoel dat hij niet genoeg heeft gekregen."

"Je houdt van deze persoon, hij is je kind, maar hij kijkt naar jou alsof je de vijand bent. Nu kan ik niet anders dan denken: dit is geen kind meer, het is een volwassen man", aldus 50 Cent.

De rapper hoopt dat zijn jongere zoon, Sire, anders tegen het leven aan zal leren kijken. Zelf is 50 Cent dankbaar dat hij niet is opgegroeid met veel. "Als je heel rijk geboren wordt en je je hele leven lang rijk bent geweest, zie je niet hoe dat je leven kan veranderen. Dan is het gewoon een vaststaand feit."