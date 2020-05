Lea Michele is in verwachting van haar eerste kind. Dat bevestigt de Glee-actrice op Instagram nadat geruchten over een zwangerschap al even rondgingen.

De 33-jarige actrice deelt een foto waarop te zien is hoe ze haar buik ondersteunt. "Zo dankbaar", schrijft ze erbij.

Michele trouwde in het voorjaar van 2019 met ondernemer Zandy Reich. Volgens een bron van People, dat de zwangerschap eerder naar buiten bracht, zou het echtpaar altijd al een kinderwens hebben gehad.

Actrice Lea Michele bevestigt gaar zwangerschap op Instagram. (Instagram/Lea Michele)