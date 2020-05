Hafthor Björnsson, bekend als Gregor 'The Mountain' Clegane in de HBO-serie Game of Thrones, heeft zaterdag het wereldrecord deadliften gebroken. De 31-jarige IJslander tilde 501 kilogram, wat goed was voor de primeur.

Björnsson kwam daarmee 1 kilogram boven het vorige record van Eddie Hall uit, die in 2016 als eerste man boven de 500 kilogram uitkwam.

Voor een wereldrecord bij het deadliften, dat officieel geregistreerd staat bij het Guinness Book of Records, moest Björnsson de gewichten twee seconden boven de grond houden. In de Thor's Power Gym in de IJslandse stad Kópavogur slaagde hij bij de eerste de beste poging.

De wereldrecordpoging was niet de eerste krachtproef van Björnsson. De IJslander kroonde zich in 2018 tot sterkste man van de wereld door drie van de zes The World's Strongest Man-uitdagingen in de Filipijnse hoofdstad Manilla te winnen.