René van der Gijp bewaart zijn Rolex-horloge in een kluis, nadat hij enkele dagen geleden werd aangevallen door een groep mannen met hamers. Dat zegt hij vrijdagavond in het televisieprogramma Veronica Inside.

De mannen sloegen op zijn auto toen de presentator zijn huis bereikte. Van der Gijp bleef fysiek ongedeerd, omdat de hamers niet door het glas heen kwamen.

Of de mannen op zijn Rolex uit waren weet hij niet zeker, toch heeft voorzorgsmaatregelen getroffen.

"Het vervelende van die Rolex is dat ik die gekocht heb van mijn moeders geld, wat zij nog op de bank had staan toen ze overleed. Toen dacht ik: ik moet iets kopen waardoor ik aan haar denk als ik ernaar kijk. Maar dat ding heb ik nu in een kluis gegooid bij de ING en die gaat er niet meer uit, want ik laat mijn kop niet inslaan voor een horloge."

Van der Gijp vermoedt dat de mannen tot dezelfde groep behoren die enkele maanden geleden bij hem inbrak. De politie neemt de zaak serieus en Van der Gijp wordt op dit moment beveiligd. Over de mate van beveiliging liet hij zich niet uit in het televisieprogramma.