Maan de Steenwinkel en Tony Junior gingen eind 2019 uit elkaar, maar de zangeres kijkt nog steeds met plezier terug op hun relatie. Dat zegt ze in Trouw.

"Hij was mijn eerste echte vriendje. We hebben samen veel moois meegemaakt en hij heeft mij veel geleerd, zoals het belang van eerlijkheid. Tegelijk zag ik om me heen stellen die heel anders met elkaar omgingen", zegt de 23-jarige zangeres.

"Toen besefte ik hoe ik van geluk mocht spreken met Tony te zijn - blij met het vertrouwen en de openheid tussen ons. Aanvankelijk vond ik dat vanzelfsprekend, maar ik zag dus hoe het anders kon."

De zangeres en de dj kunnen een half jaar na hun breuk nog goed door een deur: "We zijn nog steeds heel oké samen, er is sprake van een soort 2.0 versie. Zo kan het ook als je niet meer samen bent, maar wel terugkijkt op een mooie tijd. Dat de liefde gedoofd is, maar je nog wel van elkaar houdt."

De Steenwinkel zou afgelopen week eigenlijk in Paradiso hebben gezongen, maar dat optreden werd door de coronacrisis uitgesteld: "Soms is het niet erg als dromen niet gelijk werkelijkheid worden. Nu kan ik nog even fantaseren, het staat gepland voor eind september."