Nicolaas Veul zou graag vader worden. De 36-jarige programmamaker groeit daar de laatste tijd naartoe, zegt hij in Trouw.

"Vroeger dacht ik altijd: ik plant me mooi niet voort. Het voelt te kwetsbaar. Maar steeds vaker denk ik: vader worden lijkt me mooi. En belangrijker, ik zou het misschien ook wel kunnen. Wat zeg ik, misschien juist ik wel, na wat ik heb meegemaakt", aldus Veul.

De relatie tussen Veul en zijn eigen vader was namelijk niet altijd heel eenvoudig. In de documentaire Pisnicht: The Movie, waarin Veul onderzocht hoe tolerant Nederland zich verhoudt ten opzichte van homoseksuelen, werd ook duidelijk dat Veuls vader een ander beeld van mannelijkheid had.

"In mijn tienerjaren ontdekte ik mijn homoseksualiteit. En overal zag ik dat homo's werden gezien als vreemd, minder of zelfs bespottelijk. Mannen die geen echte mannen waren. Combineer dat met het rechtlijnige beeld van mannelijkheid van mijn vader, en je snapt waarom ik mijn gevoelens besloot te onderdrukken."

'Ik heb meer oog gekregen voor onze overeenkomsten'

Veul vond het tijdens zijn jeugd niet veilig om te zichzelf te zijn en worstelde met gevoelens van schaamte.

"Ik denk dat mijn zachtheid iets in mijn vader spiegelde wat hij niet goed kon binnenlaten. Misschien ook niet zo gek als je kijkt naar zijn eigen jeugd. In zijn puberteit overleed plotseling zijn vader, op wie hij dol was. Zijn moeder was daar zó kapot van dat ze kort daarop zelfmoord pleegde. Het spreekt voor zich hoe onvoorstelbaar heftig dat voor hem moet zijn geweest."

Nadat Veul zijn vader enkele jaren niet had gezien, is de relatie weer enigszins hersteld. "Langzaamaan heb ik meer oog gekregen voor onze overeenkomsten. Zoals een hang naar avontuur. En we houden beiden van lekker eten, maar hebben niet de beste tafelmanieren. Maar het belangrijkst is dat we met elkaar kunnen lachen."