Toen de moeder van Stef Bos ruim twintig jaar geleden overleed, besloot de zanger zijn leven niet langer geheel in dienst van de muziek te stellen. Dat zegt hij in AD.

"Ik kwam erachter dat ik niet meer per se als een fanaticus hoefde te werken, dat ik al heel gelukkig was met wat ik had. Daardoor viel er iets van mijn schouders en kwam er ruimte voor andere dingen", zegt de 58-jarige artiest in gesprek met de krant.

Dat Bos artiest werd, komt voor een groot deel door zijn moeder: "Zij was een groot liefhebber van gedichten, gaf altijd poëzieboekjes aan mensen van wie ze hield. Ons vertelde ze verhalen voor we gingen slapen, meestal zelfverzonnen. En ze kon heel gek doen, ons meenemen in haar verbeelding."

'In mijn beroep kom je soms vrouwen tegen die je adoreren'

Bos trouwde in 2009 met zijn vrouw Varenka: "In mijn beroep kom je soms vrouwen tegen die je adoreren. Daar kun je je door laten inpakken, maar uiteindelijk wil ik een weerwoord, iemand die mij het vuur aan de schenen legt. Zo iemand is Varenka. Bij haar voelde ik ook voor het eerst dat de deur naar kinderen openstond."

Met Varenka heeft Bos drie kinderen, die hij tijdens de coronacrisis thuis in België les moet geven: "Die van 8 leest dan zo hakkelend: 'De. Man. Gaat. Naar. De. Zee.' Elk woord is even belangrijk, en dat brengt bij mij gelijk weer ideeën naar boven. Zo zou ik ook eens een tekst moeten schrijven."