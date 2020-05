René van der Gijp is maandagavond aangevallen door drie mannen met hamers. De voetbalanalyticus zat in de auto op het moment van de aanval en vertelt aan Radio Veronica dat hij er zonder kleerscheuren vanaf kwam.

"Ik stond voor het hek, en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan", vertelt Van der Gijp in de uitzending. Hij kwam maandagavond thuis van opnames van het televisieprogramma Veronica Inside.

Van der Gijp realiseert zich dat hij van geluk mag spreken dat zijn auto geen normale ruiten heeft. "Ik heb van die ramen die je niet doorkrijgt, normaal heb je aan één klap voldoende. Als je één klap op je kop krijgt, zoals op die ramen, dan ben je dood."

181 Video Van der Gijp over aanval: 'Met normale ramen had ik dood kunnen zijn'

'Geen idee wat overvallers van mij wilden'

Hoewel hij erg schrok van het voorval, lukte het hem om achteruit te rijden en weg te komen voordat de mannen zich toegang konden verschaffen tot zijn voertuig.

Van der Gijp zegt niet te weten wat de mannen van hem wilden. "Ik heb eigenlijk ook niet zoveel zin om daarover te speculeren." Hij zegt dat het om hem persoonlijk zou kunnen gaan, maar ook om bezittingen als zijn horloge, dat hij nu in een kluis bij zijn bank heeft laten leggen. Wel gaat hij ervan uit dat de mannen tot dezelfde groep behoren die in februari inbraken in zijn woning. Toen werden er horloges en zonnebrillen gestolen.

De zoon van de voetbalanalyticus belde de politie, die binnen twee minuten ter plaatse waren. Van der Gijp zegt dat de politie het zeer serieus neemt en dat er gesurveilleerd wordt in zijn buurt.