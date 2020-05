Roy Donders brengt het faillissement van zijn winkel, die in 2018 onverhoopt moest sluiten, nooit ter sprake. In gesprek met YouTuber Robbert Rodenburg vertelt Donders (29) dat hij het "inmiddels heeft afgesloten".

"Ik heb het misschien weggestopt", vertelt Donders, die ook nooit heeft moeten huilen om het faillissement. "Ik praat er eigenlijk nooit meer echt over. Maar je doet toch je kindje weg, het doet nog steeds pijn."

Door het overlijden van zijn opa en oma, zo'n 2,5 jaar geleden, is de realityster naar eigen zeggen sterker geworden.

"Ik geloof dat alles gebeurt met een reden. Ik ben harder en sterker geworden, ik weet wat ik wil in het leven en wat belangrijk is. En dat is dat ik gelukkig ben en leuke mensen om me heen heb. Niet dat ik een bedrijf heb en een relatie, alleen maar om een relatie te hebben", zegt Donders, die in september 2018 voor de tweede keer uit elkaar ging met zijn ex-vriend.

Hij kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op zo'n zes jaar geleden, toen hij erg populair was door zijn realityserie Roy Donders: stylist van het zuiden.

"Het was te veel, te heftig", blikt hij terug. "Ik had meer van het succes willen genieten. Maar hoe mensen me nu zien, vind ik veel fijner dan zes jaar geleden."