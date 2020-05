De rechter heeft meerdere claims afgewezen die Meghan Markle indiende tegen de Mail on Sunday. De Britse krant had een persoonlijke brief van haar gepubliceerd, maar het Britse gerechtshof stelt dat de beweringen van Markle niet afdoende zijn om haar in het gelijk te stellen. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een hoorzitting.

Het bedrijf publiceerde begin vorig jaar delen van een door Markle geschreven persoonlijke brief aan haar vader, wat volgens het echtpaar tegen de wet indruist.

Drie van de aantijgingen die Markle via haar advocaat heeft ingediend, ziet de rechter als irrelevant en daarom wordt de krant vooralsnog in het gelijk gesteld.

Het gaat om de beweringen dat de krant "oneerlijk heeft gehandeld", "met opzet een conflict tussen Markle en haar vader heeft proberen te veroorzaken" en dat de krant "vooringenomen was om Markle in een kwaad daglicht te zetten".

'Verrast door uitspraak'

Volgens de rechter hebben deze beweringen niet betrekking tot de 'kern' van de zaak, namelijk het publiceren van de persoonlijke brief die in vijf delen door de krant is geplaatst. Wel laat de rechter weten dat het besluit herzien kan worden wanneer Markle haar aantijgingen aanpast.

"Hoewel de rechter erkent dat er hier privacy en copyright zijn geschonden, zijn we verrast om te zien dat zijn uitspraak suggereert dat oneerlijk gedrag geoorloofd is", laat een woordvoerder van Markle weten.

Mail On Sunday publiceerde in februari 2019 delen van een brief die Markle voor haar vader zou hebben geschreven. In het artikel, waarin de vermeende brief geciteerd werd, beweerde de krant dat Markle haar vader ervan beschuldigd heeft samen te spannen met haar zus Samantha. Markle zou zich daarom van haar vader willen distantiëren, aldus de tabloidkrant.

Het is niet de enige zaak die het Britse koppel tegen de krant is gestart. Prins Harry vervolgt Daily Mirror en The Sun voor het afluisteren van zijn telefoon. De prins stelt dat zijn voicemailberichten zijn beluisterd en wil de eigenaren van beide kranten daarom voor de rechter slepen.

Prins Harry maakte een vergelijking met de dood van zijn moeder Prinses Diana, die in 1997 verongelukte na achtervolgd te worden door paparazzi. "Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als iemand niet meer wordt behandeld als een persoon. Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt."