Albert Verlinde is al zijn hoop aan het verliezen, Sylvie Meis gaat failliet en Amalia krijgt te maken met hele leuke, maar ook nare dingen. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Nu de zon verdwenen is en de lucht slechts met grijze wolken gevuld is, is het iets moeilijker om optimistisch te blijven. We zitten allemaal al ruim zeven weken thuis, de wandeling door de buurt is inmiddels al duizend keer gemaakt en de meeste ouders kunnen niet wachten tot de meivakantie afgelopen is en hun kinderen eindelijk weer eens naar school gaan.

Van televisiekijken wordt je humeur over het algemeen niet veel beter. In de dagelijkse talkshows is het coronavirus natuurlijk nog steeds het meestbesproken onderwerp. Steeds vaker zitten er aan tafel alleen mensen die vertellen hoe ellendig het is voor hun bedrijf, voor hun haar of voor hun programma.

Het zit ons allemaal niet mee en het is goed daar eerlijk over te zijn, maar als zelfs Albert Verlinde de hoop aan het opgeven is, wordt het wel heel erg. Albert, die altijd optimistisch is en eigenlijk overal een positieve draai aan weet te geven, is het spoor bijster: komt het nog wel goed?

"Er zit van nature een geboren optimist in me, maar na zes weken thuiszitten wordt die bron van optimisme wel lastiger", aldus de showbizzkenner en musicalmaker in gesprek met AD. De theaters werden al snel gesloten en hebben al aardig wat inkomsten zien verdwijnen. Musicals zijn van het ene op het andere moment stilgelegd en zijn in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij volgens Albert waarschijnlijk niet haalbaar.

Niet alleen omdat het publiek amper nog welkom zou zijn, maar ook omdat het wel erg lastig wordt een liefdesscène te spelen als je op 1,5 meter van elkaar moet zoenen. "Hoe doe je dat met pruikwisselingen, kostuumwisselingen, liefdesscènes?", vraagt Albert zich hardop af.

Voorlopig is het afwachten en in de tussentijd probeert Albert er toch de moed in te houden. Of hij dat nog lang volhoudt, is maar de vraag. "Ik zie het ook best somber in. Mijn specialiteit is entertainment. Als dat niet meer zou kunnen, wat dan?"

Nog meer pech voor Sylvie

Het had een topjaar moeten worden. Een huwelijk en nieuwe klussen: alles zat mee voor Sylvie Meis. Tot het coronavirus roet in het eten gooide en een streep door haar sprookjesbruiloft haalde. De presentatrice bleef optimistisch, want het huwelijk komt er echt nog wel, maar deze week bleek dat er nog een schepje ellende bij is gekomen. Het Duitse blad Closer concludeerde namelijk dat Sylvie ieder moment failliet verklaard kan worden.

In de afgelopen tijd heeft ze ongelofelijk veel tijd en moeite gestoken in nieuwe klussen en goede samenwerkingen. Maar alles wordt nu afgezegd en dus ziet Sylvie niet alleen haar agenda, maar ook haar bankrekening leger en leger worden.

"De laatste jaren is me steeds gevraagd of wij voor anderen pr, media- en influencercontacten konden regelen en begeleiden, net als creatief design en artiestenadministraties. Dat is wat we zouden gaan doen, maar toen kwam het virus en nu is alles anders. Geen aanvragen betekent ook voor ons: geen geld."

Ellende, zo concludeerde Closer en schreef over een dreigend faillissement. Sylvie nam die woorden zelf niet in de mond en dat is best logisch. Haar agenda begint dan misschien leeg te raken, maar nu is er wel meer ruimte voor een ander lucratief onderdeel van Sylvies leven: Instagram.

Er gaat vrijwel geen bericht voorbij zonder dat Sylvie er Werbung (een advertentie) bij moet zetten. Als je kijkt naar het aantal berichten dat de presentatrice wekelijks plaatst - haar Stories nog niet eens meegerekend - dan lijkt er voorlopig in ieder geval nog geen persoonlijk faillissement aan te komen.

Het is niet allemaal feest

Na deze Koningsdag weten we het zeker: met de dochters van Willem-Alexander en Máxima hebben we drie hele leuke prinsessen in huis. Ariane stal de show tijdens de speech van haar vader, toen ze geschrokken opkeek omdat de hond blafte. Alexia wist de harten van vele moeders te veroveren met haar oprechte antwoord over de opvoeding door haar ouders. En Amalia zette de traditie van haar moeder als modekoningin voort door iedereen te inspireren met haar oorbellen.

Lof was er voor alle drie. Want ze zijn zo vriendelijk en deden zo leuk mee met hun ouders. Aan de interactie in huis was te merken dat ze het echt naar hun zin hebben met z'n vijven en op sociale media werd iedereen een beetje blijer van zoveel familieliefde.

Op sociale media raakte Nederland niet uitgepraat over Alexia en haar schoonheid, haar "rebelse" blikken en haar welbespraaktheid, maar Amalia wist de show te stelen. In een knalgele jurk en met hartjesoorbellen - die daarna overal uitverkocht waren - en bijpassende schoenen wist ze de aandacht makkelijk naar zich toe te trekken. De kroonprinses liet nu al zien dat ze zelfverzekerd is en niet terugschrikt van camera's.

De week had helaas voor Amalia ook een keerzijde. Waar we maandag het nog allemaal hadden over hoe fijn ze het toch moet hebben, ging het eind van de week over iets heel anders. De prinses blijkt te zijn bedreigd. Een man uit Zwolle wordt ervan verdacht de zestienjarige prinses via Instagram te hebben bedreigd. Hij zou hebben geschreven haar te willen aanranden en verkrachten. En alsof dat nog niet genoeg was, zou de man ook hebben gedreigd een klasgenoot van Amalia in brand te steken.

Gelukkig voor Amalia heeft de rechter besloten dat de man moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum en dat hij in juli weer voor de rechtbank moet verschijnen. Voorlopig heeft ze van hem dus geen last meer. En hopelijk blijft het daarbij.