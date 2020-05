Gigi Hadid en Zayn Malik krijgen hun eerste kind, zo werd eerder deze week bekendgemaakt, maar als het aan het model gelegen had was dat anders verlopen. In gesprek met Jimmy Fallon zegt ze dat ze het graag zelf had laten weten aan de wereld.

"We zijn er heel erg gelukkig mee", aldus het 25-jarige model tegenover de talkshowpresentator. Het nieuws dat Hadid en Malik een kind verwachten, werd eerder deze week via bronnen binnen de familie gelekt. In het gesprek met Fallon werd het nieuws voor het eerst bevestigd door Hadid zelf.

Hadid noemt het een voordeel dat ze nu met de hele familie in één huis zitten: zo kunnen ze extra genieten van elkaar en van de zwangerschap. Het model is wel erg emotioneel, zo vertelt ze ook. Dat kwam vooral naar voren toen ze deze week haar 25e verjaardag vierde. "Toen ik er achterkwam dat mijn verjaardagstaart gebakken was door Buddy van Cake Boss bleef ik maar huilen. Iedere vijf minuten dacht ik er weer aan en ging ik huilen."

Het model heeft al wat vreemde gewoontes ontwikkeld nu ze zwanger is: ze eet niets liever dan zogeheten "everything bagels".

Hadid en de zanger hebben sinds 2015 een relatie. In 2018 gingen de twee uit elkaar en kregen ze een knipperlichtrelatie. Sinds december 2019 zijn ze weer definitief bij elkaar.

Het koppel brengt de lockdown door in het Amerikaanse Pennsylvania met de familie van het model.