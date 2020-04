Ashlee Simpson is in verwachting van haar derde kindje. De zangeres deelt een foto op Instagram waarop ze samen met haar man Evan Ross een positieve zwangerschapstest laat zien.

De 35-jarige Simpson en Ross, die als acteur in onder meer The Hunger Games-filmreeks te zien was, zijn al de ouders van een vierjarige dochter Jagger. Uit haar eerdere huwelijk met muzikant Pete Wentz kreeg de zangeres zoon Bronx, die nu elf jaar oud is.

Het jongere zusje van Jessica Simpson brak in 2004 als zangeres door met hits als Pieces of Me en La La. Simpson bracht in totaal drie albums uit. Haar meest recente muziek maakt ze samen met haar echtgenoot onder de naam Ashlee + Evan.