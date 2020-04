Kylie Jenner stapt naar de rechter, omdat een bedrijf haar ervan weerhoudt om de naam van haar dochter Stormi commercieel te gebruiken. Uit rechtbankpapieren van TMZ blijkt dat Jenner vindt dat het bedrijf zelf geld probeert te verdienen over de rug van haar dochter.

Het bedrijf in kwestie is Business Moves Consulting dat een maand nadat Jenner beviel van Stormi de rechten aanvroeg op de naam Stormi Couture. Toen de realityster zelf merken met de naam van haar dochter, waaronder StormiWorld, wilde registreren, werd ze aangeklaagd door Business Moves Consulting, omdat de naam te veel op hun merk leek.

Jenner hoopt nu dat het trademark op Stormi Couture wordt ingetrokken. Ze wil daarbij bewijzen dat het bedrijf gefraudeerd heeft met de aanvraag en enkel geld wil verdienen door de naam van haar dochter te gebruiken.

Volgens Jenner heeft haar dochter zelf faam bereikt dankzij de StormiWorld-verjaardagsfeestjes waar bekende media over schreven. Ook de cosmetische producten onder Stormis naam zijn volgens haar populair. "De naam Stormi is bekend en enkel geassocieerd met Stormi Webster (de volledige naam van de dochter van Jenner, red.)", valt in de papieren van Jenners advocaat te lezen.

Het is niet de eerste keer dat Business Moves Consulting in een vergelijkbare rechtszaak terecht komt. Eerder namen ze het al op tegen DJ Khaled, die hen aanklaagde voor het gebruik van de naam van zijn zoon met hun Asahd Couture.