Sacha de Boer heeft onlangs haar bloed laten onderzoeken en blijkt een "bizar hoog gehalte" aan dopamine en serotonine te hebben. De oud-nieuwslezeres en haar echtgenoot Rick Nieman wijten haar goede humeur aan de grote hoeveelheid "gelukstofjes" in haar hersenen.

In gesprek met Nouveau noemt Nieman het "onverwoestbare humeur" van zijn vrouw één van de dingen die haar zo leuk maken. Ook dat ze een beetje one of the guys is, vindt Nieman aantrekkelijk.

"Als iemand jou uitdaagt, ben je de eerste die de handschoen oppakt. Je hebt trouwens zelf een keer de vorige Amerikaanse ambassadeur uitgedaagd. We waren uitgenodigd voor een sushimaaltijd met hem en zijn vrouw en hij merkte op dat ik wel heel weinig wasabi nam. Waarop jij demonstratief een hele dot op je sushi deed."

Het stel is inmiddels 24 jaar samen en nog steeds gelukkig. Waar ze in het begin van hun relatie nog regelmatig kleine ruzies hadden, is daar nu geen sprake meer van. Nieman: "Die horen erbij. Je bent toch een beetje je territorium aan het bevechten en geeft daarom duidelijke signalen af: dit wil ik, zo zit ik in elkaar."

"Maar onze aanvaringen namen al snel in frequentie af. Je weet wat je aan elkaar hebt, dus als de ander iets doet wat minder ideaal is, kun je daar om lachen. Ik ben bijvoorbeeld pijnlijk netjes, terwijl Sacha hoge stapels bouwt van tijdschriften of andere dingen. Op zich best knap."